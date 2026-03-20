El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de neblina en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que avance el día, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 20% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto podría generar algunos momentos de inestabilidad, aunque no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia ligera, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que decidan salir deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y llevar ropa adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.