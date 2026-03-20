El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 69% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que los residentes sientan un ambiente más frío, especialmente en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, existe una probabilidad significativa de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 70% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm, pero no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 70% durante este mismo periodo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, predominando de dirección oeste. Esto podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta, por lo que se recomienda precaución al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 12 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:46, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, también traerá consigo la posibilidad de un espectáculo natural en el cielo al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Barro deben prepararse para un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas en las horas centrales de la jornada. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.