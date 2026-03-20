El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 88% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas. A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea baja, con un ligero aumento en la tarde, donde se prevé una probabilidad del 15% de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y pasajera.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 1 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance la jornada, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h en las horas de la tarde y noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes altas en la tarde podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que la jornada transcurrirá sin eventos climáticos severos.

Los amaneceres en Baiona serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:38, mientras que el ocaso se producirá a las 19:47, ofreciendo un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y un viento moderado del este. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, se espera que las condiciones sean mayormente estables y agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.