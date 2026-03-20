El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 18°C.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y aumentando hasta un 94% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. Aunque la cantidad de lluvia será mínima, con un total estimado de 0.1 mm, la probabilidad de precipitación aumentará en las horas de la tarde, alcanzando un 40% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, predominando de dirección este. Las rachas máximas de viento se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas suaves y una ligera posibilidad de lluvia. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica varíe, por lo que se aconseja vestirse en capas y estar preparados para posibles chubascos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.