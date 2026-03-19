El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

La temperatura experimentará un ligero descenso en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 11 grados entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un repunte, alcanzando los 15 grados a media mañana y llegando a un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y descenderá hasta un 53% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura. Este viento, junto con la nubosidad, podría hacer que la tarde se sienta más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00. A pesar de esto, las condiciones generales se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 19:46, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, hoy será un día mayormente soleado en Vilanova de Arousa, con temperaturas agradables y un viento notable, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en la localidad. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera brisa del noreste que aportará frescura al ambiente. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 74%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.