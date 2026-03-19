El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en la localidad. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera brisa del noreste que aportará frescura al ambiente. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 74%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 20 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque comenzará despejado, irá presentando algunas nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que variarán entre 10 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será más notable en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 56% al final de la jornada. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:46 horas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 5% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no indican la llegada de fenómenos severos, por lo que la jornada se desarrollará sin contratiempos.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Vilagarcía de Arousa, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Catoira se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.