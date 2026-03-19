El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y condiciones de viento que podrían influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 43% en las horas centrales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de nubes y temperaturas moderadas podría generar un ambiente algo fresco, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, ya que no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente el día.

El viento será otro aspecto a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 7 y 38 km/h. Durante la mañana, el viento soplará del noreste a una velocidad de 8 a 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance hasta 38 km/h en su máxima racha. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el día en Vilaboa se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero cambio en las condiciones hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las primeras horas, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 15:00 horas.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.