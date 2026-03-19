El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados .

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, aunque el cielo seguirá predominantemente despejado. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% en la madrugada y descendiendo hasta un 42% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor notable, soplando desde el este y sureste a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:44, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados aportarán frescura, haciendo de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.