El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría cubierto, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a última hora de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y alcanzando un 76% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la tarde, aunque sin expectativas de tormentas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y momentos de sol, temperaturas agradables y un viento notable. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que se aconseja vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, elevando las temperaturas. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las primeras horas, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 15:00 horas.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y algunas áreas de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.