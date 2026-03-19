El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Valga se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso a despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 23 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque los valores más altos del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 88%, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Las rachas más intensas se prevén alrededor de las 15:00 horas, cuando se podrían alcanzar hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas, aunque la probabilidad es baja y no se anticipan acumulaciones de agua.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias significativas. Los habitantes podrán disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento más fuertes en la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Catoira se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto con estas nubes, que se irán disipando ligeramente a medida que avance el día. A partir de las 08:00, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados centígrados hacia el mediodía. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 17 grados hacia las 20:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.