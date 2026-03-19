El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el cielo se despeje en algunos periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su máximo. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 47% en las horas más cálidas. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor calor. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 87% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el viento alcance su máxima intensidad. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas más cálidas.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esta posibilidad se mantiene baja, lo que sugiere que la mayoría de los residentes podrán disfrutar de un día mayormente seco.

En resumen, Tui experimentará un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con temperaturas agradables, alta humedad y un cielo que alternará entre nubes y claros. Los ciudadanos pueden aprovechar el día para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento y algunas nubes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, aunque se espera que haya momentos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunas horas, especialmente durante la tarde.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.