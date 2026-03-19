El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 3 de la mañana, y manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 9 de la mañana.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque a partir de las 10 de la mañana comenzarán a aparecer nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más cubierto. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 15 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 19 grados a las 11 de la mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y descendiendo gradualmente hasta un 55% al mediodía.

A medida que la tarde avance, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes altas. La temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 21 grados a las 2 de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia a partir de las 7 de la tarde, alcanzando un 20% entre las 7 y las 9 de la noche.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 3 de la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados a las 8 de la tarde y a 10 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 79% al final del día. La probabilidad de tormenta se mantendrá baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento a un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde.

En resumen, hoy en Tomiño se experimentará un tiempo mayormente tranquilo, con temperaturas agradables durante el día, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de nubes y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Oia se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 16 grados a media mañana.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el cielo se despeje en algunos periodos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.