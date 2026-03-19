El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Soutomaior disfruten de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte el tiempo general del día.

En resumen, el día de hoy en Soutomaior se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un tiempo cálido y un viento suave hará que sea un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y condiciones de viento que podrían influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.