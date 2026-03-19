El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 40% durante las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca, la sensación térmica mejorará notablemente a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A lo largo del día, el cielo experimentará un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas en las horas centrales. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:44. La noche será tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, ideal para relajarse después de un día activo.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un viento moderado y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la mañana y subiendo hasta los 14 grados a media mañana.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.