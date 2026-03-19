El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 58% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será húmedo, no se prevén condiciones incómodas. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas más cálidas, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de la belleza natural de la zona.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 4 y 17 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ligero oleaje en las costas. Es recomendable que quienes planeen actividades en la playa o deportes acuáticos tomen precauciones ante estas condiciones.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 10% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones significativas por mal tiempo.

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 19:46. La combinación de nubes altas y un cielo despejado en algunos momentos podría ofrecer un espectáculo visual impresionante al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es favorable, con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el paisaje, especialmente en los periodos de la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad se reducirá, permitiendo que el sol brille con más fuerza, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando se espera un cielo mayormente despejado.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Meaño se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 66%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el aire.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.