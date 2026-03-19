El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Salvaterra de Miño, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 19 grados al final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 90% en la madrugada. Sin embargo, se espera que esta cifra disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco. Sin embargo, hay una probabilidad de 15% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialice. Por la noche, la probabilidad de tormenta es mínima, con un 10% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, y es recomendable que los residentes se vistan en consecuencia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:45 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 10 grados, lo que sugiere que será una noche fresca. En resumen, el día se presenta como una buena oportunidad para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento y la alta humedad en las primeras horas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no traerán precipitaciones, generarán una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados a primera hora, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la madrugada, y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.