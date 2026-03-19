El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 13 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 77% a primera hora y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 4 y los 16 km/h, predominando de dirección noreste y sur. Las rachas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable abrigarse si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales. Aunque el viento puede ser un factor a considerar, la ausencia de precipitaciones significativas permitirá disfrutar de un día mayormente tranquilo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunas horas, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Salvaterra de Miño, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 19 grados al final del día.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el cielo se despeje en algunos periodos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.