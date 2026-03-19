El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 14 grados, que descenderán a 12 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 21 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a un 46% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente relativamente seco en las horas centrales, lo que puede ser agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 8 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias. Esto significa que los residentes de Ribadumia pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormenta, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque es poco probable que esto afecte de manera significativa el tiempo general del día.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 13 grados en las primeras horas de la mañana, y se mantendrá en torno a esta cifra hasta aproximadamente las 3 de la tarde, cuando se prevé un ligero aumento, alcanzando los 22 grados.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.