El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados a las 13:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 16:00 horas y bajando a 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 66% en la madrugada y disminuyendo a un 41% a las 13:00 horas, lo que indica un ambiente más seco durante las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% a las 22:00 horas, lo que podría generar una sensación de mayor bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 10% entre las 19:00 y la medianoche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, aunque con la posibilidad de algunas tormentas al final de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y condiciones de viento que podrían influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.