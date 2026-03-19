El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque las nubes altas no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con un agradable 24 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 40% y el 54%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y tranquilo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:45. La noche será fresca, pero sin condiciones adversas que puedan afectar las actividades nocturnas.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.