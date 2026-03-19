El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto con estas nubes, que se irán disipando ligeramente a medida que avance el día. A partir de las 08:00, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados centígrados hacia el mediodía. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 17 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% a primera hora y bajando gradualmente hasta un 69% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que los índices de probabilidad de lluvia se mantienen en un 0% a lo largo de la jornada. Esto significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida en las horas centrales.

El amanecer se producirá a las 07:39, ofreciendo una luz suave que irá aumentando a medida que el sol ascienda en el horizonte. El ocaso, por su parte, se espera para las 19:46, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del entorno natural de Pontecesures.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Catoira se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante las horas de la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Valga se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso a despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.