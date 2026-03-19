El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados alrededor de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá presentando nubes altas, permitirá la aparición de algunos claros, especialmente en las horas centrales del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en intensidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del noroeste a una velocidad de 3 a 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h, especialmente en las horas cercanas a la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar del aumento de la temperatura.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aun así, la mayor parte del día se desarrollará sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

La puesta de sol está programada para las 19:45, momento en el cual el cielo comenzará a oscurecerse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a alrededor de 13 grados , y el cielo volverá a estar cubierto por nubes altas.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y un viento moderado. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con un ligero aumento en la temperatura que alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados . Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Salvaterra de Miño, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 19 grados al final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.