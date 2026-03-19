El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un ligero descenso, con valores que oscilarán entre los 19 y 20 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 60% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La visibilidad será buena, y no se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos. La probabilidad de tormenta es también muy baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.