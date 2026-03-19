El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. De hecho, la previsión indica que no se esperan lluvias en todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 20 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque no se anticipan condiciones severas. Por lo tanto, los residentes de Poio pueden disfrutar de la tarde sin preocupaciones sobre el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:46. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de precipitaciones y un cielo que, aunque se nublará ligeramente en la tarde, no afectará la calidad del día. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 13 grados en las primeras horas de la mañana, y se mantendrá en torno a esta cifra hasta aproximadamente las 3 de la tarde, cuando se prevé un ligero aumento, alcanzando los 22 grados.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.