El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

A lo largo del día, el cielo se presentará con poca nubosidad en las primeras horas, pero se espera que las nubes altas dominen el panorama, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco. Sin embargo, se prevé que la nubosidad aumente hacia la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 4 km/h por la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche, aunque no se esperan fenómenos significativos. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

En cuanto a la humedad, se prevé que baje a un 60% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, al caer la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 77% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado y la variación de la temperatura a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con un ligero aumento en la temperatura que alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados . Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.