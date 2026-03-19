El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Oia se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama.

Las temperaturas en Oia oscilarán entre los 12 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede hacer que el día se sienta más cálido, especialmente durante las horas centrales, cuando el sol esté más alto en el cielo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 46% hacia el mediodía, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el aire. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 71% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente si se combina con el aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 11 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Este viento puede aportar una sensación refrescante, aunque también podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías en las horas más frescas de la mañana y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 25% de tormentas, especialmente entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin precipitaciones significativas, aunque se recomienda estar atentos a posibles tormentas por la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta el atardecer. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con algunas horas de cielo despejado, especialmente en la franja horaria de la mañana y a primera hora de la tarde.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 16 grados a media mañana.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 3 de la mañana, y manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 9 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.