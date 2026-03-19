El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 16 grados a media mañana.

Durante la tarde, el panorama cambiará ligeramente. A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso y muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 20 grados , lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte de las horas. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, existe una probabilidad del 25% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean intensas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 12:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 73% en la madrugada y disminuyendo a un 62% hacia el mediodía. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la tarde y la noche, alcanzando un 80% en las últimas horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Las condiciones serán propicias para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las variaciones del tiempo a medida que se acerque la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Oia se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 3 de la mañana, y manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 9 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.