El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunas horas, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 16:00 horas y bajando a 17 grados al caer la noche. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 43% y el 84% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una probabilidad del 10% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque esto no debería afectar de manera significativa las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, O Porriño experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente seco. Se recomienda a los ciudadanos que, aunque no se esperan lluvias, lleven consigo una chaqueta ligera debido a la brisa y la humedad en el ambiente.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y algunas áreas de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el cielo se despeje en algunos periodos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.