El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 19 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y bajando a un 64% durante las horas más cálidas. Esto proporcionará un ambiente cómodo para actividades al aire libre, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. A pesar de esto, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día. Las rachas de viento más fuertes se registrarán hacia la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en la costa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente cubierto por nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 19:46, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes podrán disfrutar.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a un ligero aumento en la nubosidad y a las ráfagas de viento en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Hoy, 19 de marzo de 2026, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Meaño se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 66%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el aire.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.