El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Nigrán se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán una constante, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con períodos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 11 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que al final de la jornada vuelva a aumentar, alcanzando un 79% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h, predominando la dirección del viento del este. Las ráfagas más intensas se sentirán entre las 13:00 y las 15:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, con velocidades que rondarán los 10 km/h hacia la noche.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lluvias muy ligeras, aunque la probabilidad es mínima. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:46, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frescor se hará más evidente. La noche se presentará con cielos mayormente cubiertos, lo que podría dificultar la observación de las estrellas. En resumen, se anticipa un día tranquilo en Nigrán, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta el atardecer. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con algunas horas de cielo despejado, especialmente en la franja horaria de la mañana y a primera hora de la tarde.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, aunque se espera que haya momentos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría cubierto, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.