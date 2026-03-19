El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y algunas áreas de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y al viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es. A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor estimado de 22 grados .

Por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera tendencia hacia un aumento en la nubosidad. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más pesada.

En la noche, las temperaturas caerán a alrededor de 12 grados , y el cielo permanecerá mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 7 y las 9 de la noche, aunque no se anticipan precipitaciones. El viento disminuirá en intensidad, pero seguirá soplando desde el suroeste, lo que mantendrá una brisa fresca durante la noche.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la brisa y la humedad. La ausencia de lluvias y la moderada temperatura hacen de este un día agradable para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunas horas, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría cubierto, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.