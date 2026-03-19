El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo hasta un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente bochornoso, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el este y luego al sureste, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. Aun así, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que las actividades programadas al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Por la mañana, se mantendrá poco nuboso, pero a medida que se acerque la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Esto no afectará la temperatura, que seguirá siendo agradable, pero podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del cielo hacia la tarde, por si se presentan cambios inesperados.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante las horas de la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.