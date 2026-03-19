El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con un ligero aumento en la temperatura que alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados . Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 78% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 63% hacia el final de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% en las horas de la tarde, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Esta brisa suave proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas caigan rápidamente. Se espera que la mínima de la noche se sitúe en torno a los 12 grados . La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Mondariz, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar la intensidad del sol.

En resumen, Mondariz experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posible sensación de calor en las horas más cálidas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente entre las 4 y las 7 de la mañana, cuando la temperatura descenderá a 8 grados.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.