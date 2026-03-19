El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las primeras horas, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 15:00 horas.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 46% en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 79% al final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 10% entre las 19:00 y las 01:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores preocupaciones.

Los amaneceres en Moaña serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:39 y poniéndose a las 19:46. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas se presentan favorables para actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Moaña será mayormente nublado, con temperaturas agradables y poco riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el paisaje, especialmente en los periodos de la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad se reducirá, permitiendo que el sol brille con más fuerza, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando se espera un cielo mayormente despejado.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, elevando las temperaturas. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría cubierto, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.