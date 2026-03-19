El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 13 grados en las primeras horas de la mañana, y se mantendrá en torno a esta cifra hasta aproximadamente las 3 de la tarde, cuando se prevé un ligero aumento, alcanzando los 22 grados.

A medida que avance el día, el cielo se presentará mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. A partir de las 4 de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a un 53% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. Hacia la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 20 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 19:46, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, especialmente con el cielo despejado que se anticipa. En general, se recomienda a los habitantes de Meis aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante la mayor parte del día. Sin embargo, es aconsejable llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.