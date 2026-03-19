El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Meaño se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 66%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el aire.

A medida que el día progrese, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales de la tarde, donde se prevén nubes altas que cubrirán el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 19 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá ligeramente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un leve aumento en la tarde, con un 10% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y 21:00 horas. Sin embargo, esta probabilidad es baja y no se anticipan condiciones severas. La temperatura comenzará a descender a medida que se acerque la noche, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas.

El ocaso se producirá a las 19:46, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un panorama más nublado. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 11 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada apacible.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.