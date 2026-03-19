El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

La temperatura experimentará un ligero descenso a lo largo del día, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un ligero frescor en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La humedad relativa se mantendrá en torno al 58%, lo que contribuirá a una sensación de confort, aunque podría notarse un leve aumento en la sensación de frescor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en zonas abiertas y costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, ya que el viento podría ser más notable en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 10% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:46. La visibilidad será buena, lo que facilitará la observación de las estrellas en la noche.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o realizar deportes en el parque.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a la 1 de la tarde.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y condiciones de viento que podrían influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.