El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será notable, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a un 43% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la brisa que soplará desde el este. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 12 km/h y alcanzando picos de 32 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en ciertos momentos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, los pronósticos indican un 0% de posibilidad a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el sol se asomará con fuerza, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que el cielo se despeje aún más.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:37. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 19:43, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la mañana y subiendo hasta los 14 grados a media mañana.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.