El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 13 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas centrales. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo gradualmente, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las horas de la mañana y un leve aumento al 5% en la franja horaria de 19:00 a 21:00, aunque no se anticipan lluvias significativas.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables para disfrutar de la belleza natural de la isla.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 19 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.