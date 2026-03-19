El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura se sentirá más cálida conforme avance la jornada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 32 km/h hacia el mediodía. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur y luego al oeste, manteniendo su intensidad, lo que podría generar un ambiente más fresco por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, alcanzando un 25% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La salida del sol se producirá a las 07:40, y el ocaso será a las 19:46, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se prevén lluvias, la posibilidad de tormentas al final del día podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Oia se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 16 grados a media mañana.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 3 de la mañana, y manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 9 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.