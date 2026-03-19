El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, aunque se espera que haya momentos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, rondando entre el 53% y el 79%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 10 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo esperado. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es mínima, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un ligero aumento en la tarde, donde se estima un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se prevén lluvias significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe debido a la humedad y el viento.

Los amantes de la meteorología y los que planean actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo. Aunque no se esperan eventos climáticos severos, es aconsejable estar preparados para el viento y las nubes que podrían afectar la visibilidad. En resumen, será un día fresco y nublado en Gondomar, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad tranquila en la naturaleza, siempre con precaución ante el viento.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta el atardecer. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con algunas horas de cielo despejado, especialmente en la franja horaria de la mañana y a primera hora de la tarde.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Nigrán se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán una constante, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con períodos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 11 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el cielo se despeje en algunos periodos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.