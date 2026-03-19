El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la mañana y subiendo hasta los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente nublado, no presentará precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo hasta un 43% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 66% hacia el final de la jornada.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza. Se aconseja a los residentes aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen cambios en el tiempo en los próximos días.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.