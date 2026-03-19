El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 40% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Este viento moderado será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la percepción térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de A Estrada pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormenta, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque las condiciones generales seguirán siendo mayormente estables.

El estado del cielo cambiará ligeramente hacia la noche, con un aumento en la nubosidad, pasando a nubes altas, pero sin afectar la temperatura, que se mantendrá en torno a los 15 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar antes de que el día dé paso a la noche.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar del aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante las horas de la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto con estas nubes, que se irán disipando ligeramente a medida que avance el día. A partir de las 08:00, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados centígrados hacia el mediodía. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 17 grados hacia las 20:00.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.