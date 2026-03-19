El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante las horas de la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 77% en la mañana a un 40% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

A partir de las 19:00 horas, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 59% al caer la tarde, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, los datos indican que será prácticamente nula durante todo el día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se estima que no afectará a la región. Esto significa que los habitantes de Cuntis pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece la meteorología.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 19 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.