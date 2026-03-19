El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Catoira se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progrese, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo. Desde las 01:00 hasta las 07:00, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un leve aumento en la temperatura, que podría llegar a los 11 grados a media mañana. La humedad también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 74% a las 08:00.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h, lo que aportará una brisa fresca a lo largo del día. A medida que la temperatura suba, se prevé que alcance un máximo de 23 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00. En este momento, la humedad relativa descenderá a un 51%, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido y agradable.

A partir de las 19:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 20:00 se sitúe en torno a los 19 grados. La probabilidad de precipitación es muy baja durante todo el día, con un 0% de posibilidades hasta las 19:00, aumentando ligeramente a un 5% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin interrupciones.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente despejado con un aumento gradual de nubes altas, temperaturas agradables y un viento suave del noreste. Los residentes pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto con estas nubes, que se irán disipando ligeramente a medida que avance el día. A partir de las 08:00, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados centígrados hacia el mediodía. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 17 grados hacia las 20:00.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Valga se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso a despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.