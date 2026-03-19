El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente entre las 4 y las 7 de la mañana, cuando la temperatura descenderá a 8 grados.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A partir de las 1 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 22 grados, pero la presencia de nubes altas y un aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 39%, podría generar algunas probabilidades de precipitación. En este sentido, hay un 10% de probabilidad de lluvia entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse chubascos aislados.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Predominará el viento del noreste, que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y bajando gradualmente a un 66% hacia la noche. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con el viento que se espera en la región.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, coincidiendo con el aumento de la temperatura y la inestabilidad atmosférica. Sin embargo, no se anticipan eventos severos.

El orto se producirá a las 7:38 y el ocaso a las 19:44, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. En resumen, A Cañiza vivirá un día con cielos cambiantes, temperaturas agradables durante la tarde y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, todo ello bajo la influencia de un viento notable que podría refrescar el ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con un ligero aumento en la temperatura que alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados . Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no traerán precipitaciones, generarán una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados a primera hora, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la madrugada, y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.