El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, elevando las temperaturas. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 12 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados por la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 54% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden disfrutar de un día mayormente seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como un día agradable, con temperaturas moderadas y cielos parcialmente nublados. Se recomienda aprovechar las horas de sol y estar preparados para un descenso de temperatura al caer la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el paisaje, especialmente en los periodos de la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad se reducirá, permitiendo que el sol brille con más fuerza, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando se espera un cielo mayormente despejado.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las primeras horas, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 15:00 horas.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría cubierto, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.