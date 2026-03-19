El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 54% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h, lo que aportará una brisa suave que hará que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 5% de probabilidad de tormenta, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades diarias. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En cuanto a la evolución del tiempo, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado durante la tarde y la noche, con temperaturas que descenderán gradualmente. La puesta de sol está programada para las 19:46, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que la brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fresca. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvias. Cambados se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que ofrece esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.