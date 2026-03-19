El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, situándose en torno a los 18°C.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 57% en las horas de la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a direcciones más variadas, incluyendo el este y el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque se espera que esto no afecte de manera considerable el desarrollo de la jornada.

En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como uno agradable, con temperaturas cálidas, cielos parcialmente nublados y vientos suaves, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.