El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el paisaje, especialmente en los periodos de la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad se reducirá, permitiendo que el sol brille con más fuerza, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando se espera un cielo mayormente despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 21 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 48% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque la humedad aumentará ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 73% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance el día, el viento se suavizará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, por lo que es poco probable que afecten las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento suave. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.